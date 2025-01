David Lynch - ranking produkcji mistrza. Sowy, Arrakis, kosiarka i cholernie dobry placek z wiśniami

fot. materiały promocyjne

Każdy fan Davida Lyncha zapewne pamięta moment swojego pierwszego zetknięcia z jego twórczością. Dla wielu była to chwila przełomowa – moment, w którym kino przestało być jedynie uporządkowanym ciągiem obrazów i dialogów, stając się tajemniczym, mrocznym światem pełnym niezwykłości i nieprzeniknionej głębi. Dla mnie taką chwilą był ostatni odcinek drugiego sezonu Twin Peaks, który oglądałem jako dziecko, nie znając zupełnie fabuły serialu. To co działo się na ekranie przeraziło mnie do tego stopnia, że później wizja Lyncha powracała do mnie w koszmarach. Strachowi jednak towarzyszyła fascynacja i poczucie, że moje spojrzenie na sztukę zmienia się, a w zasadzie poszerza. Nie rozumiałem wtedy jeszcze tego, ale wiedziałem, że chcę moją przyszłość wiązać w jakiś sposób z tym dziwnym i tajemniczym światem.

Jako doświadczony redaktor i miłośnik kina mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że twórczość Davida Lyncha znacząco mnie ukształtowała. Nie oznacza to jednak, że patrzę na jego dzieła bezkrytycznie. Zdaję sobie sprawę ze słabszych momentów w filmografii artysty, ale magia najbardziej wyjątkowych produkcji sprawia, że zawsze będę uważał Lyncha za geniusza kina. Jego umiejętność tworzenia unikalnego klimatu za pomocą dźwięku i obrazu jest nieporównywalna i stanowi dla mnie źródło nieustannej inspiracji.

David Lynch nie stworzył zbyt wielu filmów, ale jego dorobek obfituje w krótkie formy i produkcje eksperymentalne. W moim rankingu skupiłem się jednak na filmach i serialach pełnometrażowych. Kolejność miałem jasno określoną od dawna, choć wiem, że dla każdego fana Lyncha lista może wyglądać inaczej. Mimo różnic jestem niemal pewien, że co do pierwszego miejsca wszyscy się zgodzimy – mogę się nawet założyć o „cholernie dobry placek z wiśniami”!

Ranking filmów Davida Lyncha