Co z Mrocznym Rycerzem Matta Reevesa? James Gunn komentuje: „ludzie są podli”

Batman z 2022 podbił serca widzów. Film okazał się komercyjnym i artystycznym sukcesem. Zarobił 772 miliony dolarów w kasie biletowej i zebrał świetne recenzje. Nic dziwnego, że szybko zapadła decyzja o kontynuacji. Problem w tym, że minęły trzy lata, a data premiery przesunięta na późniejszy termin, niż początkowo planowano. Nic dziwnego, że fani martwią się o status projektu, gdy tak wiele tytułów, które są ogłaszane, kończy jako koncept i nigdy nie trafia na ekran. James Gunn uspokaja nas jednak, że prace nad scenariuszem trwają — po prostu Matt Reeves potrzebuje czasu.

The Batman Part II - status projektu Matta Reevesa

Przypomnę również, że film The Batman Part II nie jest anulowany. Ciągle słyszę, że anulowaliśmy projekt, ale to nieprawda. Nie mamy jeszcze scenariusza. Matt pracuje wolno. Pozwólcie mu tworzyć we własnym tempie. Boże, ludzie są podli. Po prostu dajcie mu pracować.

Do tej pory Matt Reeves tworzył swoje własne małe uniwersum, które było oderwane od głównej osi czasu DCU i nazywało się Batman Epic Crime Saga. Oprócz filmu z 2022 roku w jego ramach powstał także ciepło przyjęty serial Pingwin. Wiele osób chciałoby jednak, by Robert Pattinson został oficjalnym Mrocznym Rycerzem w całej franczyzie. James Gunn twierdzi, że szanse na to są niskie, ale nie zerowe:

Musimy się nad tym zastanowić. To nie tak, że nigdy nie braliśmy tego pod uwagę. [..] Nigdy nie powiem, że szanse są zerowe, ponieważ nigdy nie wiesz na sto procent, co się wydarzy. Ale tak, to mało prawdopodobne.

Dajcie znać, czy czekacie na czekacie na premierę The Batman Part II. Po opóźnieniach ustalono, że film zadebiutuje w kinach 1 października 2027 roku, czyli pięć lat po pierwszej części.

