DC i Gwiezdne Wojny połączone na kapitalnej grafice Alexa Rossa

Materiały prasowe

Alex Ross jest wybitnym artystą, który znany jest choćby z takich dzieł jak Przyjdź Królestwo, Sprawiedliwość, Marvels i wiele innych, które przyniosły mu status ikony w komiksowym świecie. Legendarny rysownik przedstawił teraz swoją wizję na okładkę crossovera pomiędzy uniwersum Gwiezdnych Wojen i DC.

Wykonana przez niego grafika oddaje hołd pierwszemu plakatowi do Gwiezdnych Wojen. Obok Batmana, Supermana i Wonder Woman, są także Luke Skywalker, Leia Organa i Han Solo. Czy grafika została stworzona pod konkretny projekt? Tego nie wiadomo, ale przed laty mówiło się o komiksie łączącym oba światy, które miały zostać stworzone przez Rossa i Kurta Busieka. Może to być też po prostu wizja artystyczna rysownika. Zobaczcie: