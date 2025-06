Tak miał zakończyć się 2. sezon Doktora Who. Fani są wściekli

fot. Disney+

Już wcześniej scooper Daniel Richtman twierdził, że finał 2. sezonu Doktora Who miał wyglądać zupełnie inaczej. To niejako zostało potwierdzone przez TikToka Sienny-Robyn Mavangi-Phipps. Konto jest prowadzone przez jej matkę. Najpewniej to ona udostępniła komentarze scoopera odnośnie ostatniego odcinka, co można uznać za potwierdzenie jego słów.

Doktor Who: sezon 2 - jak mógł wyglądać finał?

Przypomnijmy, że Richtman ujawnił następujące zakończenie Doktora Who: Doktor, Ruby, Belinda i reszta mieli urządzić imprezę. Całe wydarzenie z daleka miała obserwować Susan, co miało stanowić cliffhanger zapowiadający 3. sezon.

Gdy Mavanga-Phipps udostępniła te informacje na swoim TikToku, fani zapytali, czy brała udział w kręceniu tej części i czy faktycznie takie plany miała miejsce. Nie odpowiedziała wprost, ale zostawiła serduszka pod tymi komentarzami. Ktoś inny napisał, że taki finał miałby sens, bo to, co ostatecznie trafiło do odcinka, jest "beznadziejnie". Mavanga-Phipps odpisała na to dwiema płaczącymi emoji.

Jeszcze inny użytkownik poprosił aktorkę o udostępnienie zdjęć z wyciętego zakończenia, na co otrzymał następującą odpowiedź: "Chciałabym, słońce... ale ze względu na NDA nie mogę".

Wersję Richtmana udowadnia również ujęcie z materiałów promocyjnych Disney+, które ostatecznie nie trafiło do finałowego odcinka. Widać na nim, jak Doktor i Belinda tańczą.

