DCEU - ranking filmów i seriali. Black Adam wyżej niż Batman v Superman, Flash poza podium

To oficjalny koniec DCEU. Peter Safran i James Gunn wspólnymi siłami pracują nad kompletnym restartem uniwersum, w którym zobaczymy nowe twarze w rolach znanych superbohaterów. Zanim to jednak nastąpi, warto spojrzeć wstecz i ocenić, jakie najlepsze i najgorsze produkcje przyniosła nam tamta era.

Rotten Tomatoes opublikowało wielki ranking filmów i seriali DCEU. Miejsca zostały wyznaczone na podstawie Tomatometera, który pokazuje procent pozytywnych ocen krytyków. Wynik zostaje obliczany dopiero wtedy, gdy dana produkcja dostanie co najmniej pięć recenzji. Gdy film lub serial ma poniżej sześćdziesięciu procent pozytywnych ocen, dostaje miano zgniłego. Wszystko powyżej jest za to uznawane za świeże. Z tą wiedzą, czas przejść do rankingu.

Wielki ranking filmów i seriali DCEU

Na szarym końcu rankingu są pierwszy Legion Samobójców Davida Ayera i Batman v Superman: Świt sprawiedliwości Zacka Snydera. W samym środku znalazł się za to Flash, który ledwie przekroczył próg sześćdziesięciu procent pozytywnych opinii. Na czele znajdują się za to między innymi Wonder Woman i serial Peacemaker. Kto wygrał? Zobaczcie sami.