DCEU - w jaki sposób Joker zabił Robina? Zack Snyder polubił teorię fana

źródło: Warner Bros.

W Batman v Superman: Świt sprawiedliwości od Zacka Snydera możemy zobaczyć strój Robina, na którym widnieje żółty napis "Hahaha, joke's on you Batman", co ma odnosić się do słynnego komiksu A death in the Family, w którym Joker zabija Jasona Todda. Później okazało się, że jednak kostium ten należał do Dicka Greysona.

Tego bohatera w filmie widzowie nie mieli okazji zobaczyć, prócz właśnie jego kostiumu. Snyder potwierdził wcześniej, że heros został uśmiercony przez młodego Jokera jakieś 10 lat przed wydarzeniami z filmu Batman V Superman. Fani zastanawiali się, jak mogło do tego dojść. Wygląda na to, że jedna z teorii przypadła do gustu reżysera i polubił pomysł fana na jednym z portali społecznościowych.

https://twitter.com/JefferyWarfiel2/status/1325277551489638402

Według fana, Greyson został zabity prawdopodobnie w Wayne Manor. Brutalne pobicie miało spowodować jego śmierć, zaś potem dom został podpalony przez Jokera. Widzimy sceny z ruinami domu w samym filmie. To by oznaczało, że prawdopodobnie Joker zna tożsamość Batmana, ale ze względu na ich skomplikowaną relację, nie chce jej zdradzić. Myślicie, że te zdarzenia mogłyby zostać połączone w pomyśle Snydera?

źródło: Warner Bros.

Snyder pracuje obecnie nad wersją rozszerzoną Ligi Sprawiedliwości dla HBO Max. Premiera w 2021 roku. Tam w roli Jokera ponownie zobaczyć mamy Jareda Leto. Być może dowiemy się więcej o śmierci Robina.