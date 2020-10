Liga Sprawiedliwości - Joker na planie dokrętek serialu Zacka Snydera!

fot. Warner

Jak donosi The Hollywood Reporter, czyli jedno z lepszych źródeł w popkulturze, na planie dokrętek do serialu Zack Snyder's Justice League pojawił się Jared Leto. Aktor wcieli się ponownie w Jokera, którego zagrał w Legionie samobójców z 2016 roku.

Według informacji w dokrętkach biorą udział również Ben Affleck, Ray Fisher i Amber Heard jako Mera. Na razie nie wiadomo, kto jeszcze będzie związany z nowymi scenami kręconymi przez samego Zacka Snydera.

Informatorzy portalu donoszą też, że Joss Whedon oraz Jon Berg i Geoff Johns, czyli osoby związany z kinową wersją nie są związane z projektem i nie będą w ogóle wymienieni w napisach końcowych. Nie jest to też zaskoczeniem, ponieważ oni byli związani z dokrętkami kinowego filmu. Podobno Berg i Johns sami o to poprosili, bo nie pracowali przy wersji Snydera i według dziennikarzy nie ma to żadnego związku z aferą z Rayem Fisherem.

Jest to o tyle zaskakujące, że Joker w wykonaniu Leto według wszelkich informacji nie był w ogóle częścią oryginalnej wizji Zacka Snydera. Sam reżyser jednak wielokrotnie wypowiadał się pochlebnie o interpretacji postaci w wykonaniu aktora.

Liga Sprawiedliwości - premiera w 2021 roku.