DCU - czy Margot Robbie wróci jako Harley Quinn? Losy uwielbianej postaci pod znakiem zapytania

Źródło: Warner Bros.

Reklama

Margot Robbie po raz pierwszy zagrała Harley Quinn w filmie Legion samobójców z DCEU. Później powtórzyła rolę w Ptakach nocy i The Suicide Squad. Ostatni z filmów był reżyserowany przez Jamesa Gunna. Choć każda z tych produkcji zebrała skrajnie różne reakcje, to jedno było pewne – fani pokochali aktorkę w roli znanej komiksowej antagonistki.

Nic dziwnego, że wiele osób zastanawia się, czy gwiazda nadal będzie grać postać w DCU, które właśnie oficjalnie wystartowało z Supermanem. Wielu aktorów, którzy przez lata reprezentowali DC na ekranie, takich jak Henry Cavill czy Gal Gadot, zostało już zwolnionych. Są jednak również tacy, na czele z Johnem Ceną, którzy nadal grają swoich bohaterów – i którzy zwykle ściśle współpracowali z Jamesem Gunnem jeszcze za czasów DCEU. Do tej nie dostaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, w której grupie znajduje się Margot Robbie.

fot. Warner Bros. Pictures

DCU - czy Margot Robbie wróci jako Harley Quinn?

James Gunn został wprost zapytany przez portal Entertainment Weekly, czy Margot Robbie powróci na ekran jako Harley Quinn w DCU. Filmowiec, który stoi na czele ekranowego uniwersum wraz z Peterem Safranem, odpowiedział zwięźle: „To zostanie ujawnione później”. Co oznacza, że albo jeszcze nie zdecydowano, co zrobić z aktorką i postacią, albo włodarze studia chcą jeszcze trochę potrzymać fanów w niepewności.

Czy powrót Margot Robbie do roli Harley Quinn to dobry pomysł? Nie da się ukryć, że włodarze DCU mają przed sobą ciężki orzech do zgryzienia. Z jednej strony ponownie obsadzili już najważniejsze role w uniwersum, na czele z Supermanem, a z drugiej – fani absolutnie kochają Margot Robbie w roli Harley Quinn, a ostatnia próba ponownego przedstawienia postaci w kontynuacji Jokera, w którym antagonistkę zagrała Lady Gaga, skończyła się fiaskiem. Nie da się ukryć, że gwiazda Legionu samobójców na sto procent przyciągnęłaby wielu fanów do kina samym nazwiskiem. Mogłoby jednak kłócić się to z nową polityką DCU, która stawia na świeżość i w dużej mierze odcina się od przeszłości studia. Co sądzicie?

Niesamowita figurka kolekcjonerska Harley Quinn