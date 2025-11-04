Takiej Harley Quinn jeszcze nie było. Nowy kontrowersyjny design w pełnej krasie

Fot. DC Comics

Reklama

Pojawił się nowy wariant okładki Absolute Batman #14. Co w nim takiego wyjątkowego? Została na nim pokazana nowa wersja Harley Quinn w pełnej krasie. Bohaterka zadebiutowała w poprzednim numerze, a jej wygląd wywołał spore kontrowersje. Nie przypomina praktycznie żadnej innej wersji postaci, jakie znamy.

Najgorętszy powód do dyskusji stanowi fakt, że Harley Quinn z uniwersum Ultimate nie ma włosów. W końcu kucyki stały się jej znakiem rozpoznawczym, szczególnie po występie Margot Robbie w Legionie samobójców. Ma narysowane dwa czarne rąby wokół oczu i wytatuowaną szyję. Jej stój nie jest ani obcisły, ani skąpy, jak w innych interpretacjach. Zamiast tego jest pokazana w dużej czerwonej bluzie.

Wariant okładki Absolute Batman #14 z Harley Quinn, narysowany przez Derricka Chewa, możecie zobaczyć poniżej. Dzięki tej grafice możemy dokładnie przyjrzeć się bohaterce i każdemu detalowi jej kostiumu.

Fot. DC Comics

Niektórzy uważają, że to kiepski design i nie pasuje do Harley Quinn. Z drugiej strony, w uniwersum Ultimate każda postać zostaje drastycznie zmieniona. A niektóre, jak Joker, nie przypominają już nawet ludzi, a postacie z koszmarów. Inni za to twierdzą, że to w końcu jakiś powiew świeżości.

Również z uniwersum Absolute: Batman się zmienił, więc Batmobile też. Zamiast eleganckiego pojazdu – gigantyczna koparka

Harley Quinn - rola w uniwersum Absolute

W tym uniwersum bohaterka operuje w opuszczonym parku rozrywki i stoi na czele gangu Red Hood. Prowadzi także walkę z tajemniczym Jokerem. Batman postanowił sprzymierzyć się z nią i jej zwolennikami. Niektórzy zastanawiają się, czy to nie przygotowanie gruntu pod następny wielki zwrot akcji, z którego znane jest uniwersum Absolute – jeśli bowiem Mrocznemu Rycerzowi pomaga Harley Quinn, to prawdopodobnie Robin trafi pod skrzydła Jokera.

Fani zakładają, że będzie to Dick Grayson. Postać została wprowadzona w dziewiątym numerze. W tej wersji jest ratownikiem medycznym, który nie popiera brutalnych metod Batmana. Jak wiemy, dobrymi chęciami jest piekło usłane i prawdopodobnie Książę Zbrodni będzie mógł go łatwo zmanipulować w uwierzenie, że prawdziwym wrogiem jest właśnie Mroczny Rycerz. Co sądzicie?

Złoczyńcy z uniwersum Absolute