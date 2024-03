DCU - na ekranie zadebiutuje superbohater-duch? James Gunn daje nadzieję

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

comicbook.com

Reklama

Trwają prace nad nowym Kinowym Uniwersum DC. Choć uchylono już rąbka tajemnicy w postaci tytułów nadchodzących filmów i seriali, to wciąż jeszcze nie wiemy wszystkiego. Możliwe jednak, że James Gunn zdradził, czego - a raczej kogo - możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości. Chodzi o trochę mniej znanego superbohatera z komiksów DC.

DCU - nowy superbohater?

W środę 20 marca 2024 roku James Gunn wstawił na swojego Instagrama i Threads okładkę DC Universe Presents: Deadman #1. To nie pierwszy raz, gdy filmowiec podał dalej dokładnie tę grafikę w swoich mediach społecznościowych. Stało się to także w poście z 2022 roku z okazji Halloween.

To oczywiście doprowadziło do spekulacji, że główny bohater komiksu, czyli Boston Brand/Deadman, zadebiutuje w DCU. James Gunn jest znany z tego, że za pomocą swoich mediów społecznościowych dzieli się różnymi rzeczami z komiksowego świata, czasem proroczymi dla DCU. Na przykład niedługo po tym, jak opublikował okładkę z postacią znaną jako Mister Terrific, ogłoszono oficjalnie, że Edi Gathegi zagra ją w nowym Supermanie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez James Gunn (@jamesgunn) ROZWIŃ ▼

Kim jest Deadman?

Deadman to postać z komiksów DC, która zadebiutowała w zeszycie Strange Adventures #205 z 1967 roku. Został stworzony przez Arnolda Drake'a i Carmine Infantino.

Deadman, znany także jako Boston Brand, został zamordowany. Jednak jego duch pozostał na Ziemi, nawiedzając śmiertelników i wymierzając sprawiedliwość tym, którzy jego zdaniem na to zasługiwali. Choć sam nie może wchodzić w interakcje ze światem fizycznym, potrafi opętać ciało człowieka i kontrolować je do własnych celów. Ostatecznie został superbohaterem, który był między innymi w takich grupach jak Sentinels of Magic czy Liga Sprawiedliwości.

DCU - wszystkie potwierdzone jak do tej pory postacie

Weasel (Łasica) – postać, którą widzieliśmy już w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad z 2021 roku; w jego rolę wcielił się wówczas Sean Gunn. Brat odpowiedzialnego za DCU Jamesa podłoży mu także głos w serialu animowanym Creature Commandos. Ekranowy Weasel różni się od komiksowego pierwowzoru; w oryginale był on niesamowicie wytrzymał i doskonale sprawdzał się w pojedynkach jeden na jeden.