Wonder Woman - reżyserka żegna się z superbohaterką. Nie zobaczymy Diany Prince w DCU?

Już od wielu miesięcy losy Wonder Woman w DCU stawały pod dużym znakiem zapytania. Deklaracje zarówno ze strony Jamesa Gunna, jak i Gal Gadot budziły pewne niejasności, a także inicjowały internetowe plotki. Patty Jenkins, reżyserka Wonder Woman 1984, postanowiła je zdementować. Jednocześnie nie przyniosła dobrych wieści.

Jenkins wystąpiła w podcaście Talking Pictures, gdzie zaznaczyła, że jej przygoda z Wonder Woman dobiegła końca. Póki co, wygląda na to, że nie ma żadnych planów na superbohaterkę.

- Na razie nie są zainteresowani robieniem filmu o Wonder Woman. To nie jest łatwe zadanie, patrząc na to, co się dzieje z DC. James Gunn imuszą podążać za głosem serca, realizując swoje własne plany. Nie wiem, co planują robić i dlaczego. Rozumiem, jak wielka ta praca jest, dlatego muszą robić to, co zaplanowali.