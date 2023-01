DCU - plany ogłoszone. Seriale w stylu Gry o tron i Detektywa; nowi Superman i Batman!

fot. materiały prasowe

Oficjalnie James Gunn i Peter Safran ogłosili swoje plany dla filmowego uniwersum DC na najbliższy czas. W skład budowanego uniwersum mają wchodzić filmy, seriale, gry oraz animacje, więc historie opowiadane w tych produkcjach są ze sobą ściśle powiązane fabularne i są osadzone w jednym świecie.

Czytamy, że panowie stworzyli tak zwany pokój scenarzystów, w którym dowodzona przez nich grupa opracowała dużą, ciągłą historię dla filmowego uniwersum DCU. Tak jak MCU ma fazy uniwersum, tak DCU będzie mieć rozdziały i takim sposobem dostajemy: Rozdział 1: Bogowie i potwory. Amerykańskie media poznały szczegóły w poniedziałek 30 stycznia 2023 roku podczas zorganizowanego wydarzenia dla prasy.

Gunn wyjaśnia, że jedną z ich strategii jest wziąć kluczowe postacie uniwersum - Batmana, Superman i Wonder Woman - i wykorzystać je do podbudowania nowych bohaterów, których widzowie kompletnie nie znają. Takim sposobem chcą z nieznanych marek DC zbudować coś, co będzie popularne i lubiane.

Podkreślono, że ogłoszone projekty to nie wszystko, co będzie częścią pierwszego rozdziału.

DCU - rozdział 1: filmy i seriale

Creature Commandos - serial animowany napisany przez Jamesa Gunna, który jest już w produkcji. Ma on liczyć 7 odcinków. Jest to historia o grupie klasycznych potworów, które walczą z nazistami. Obsada jeszcze nie została zebrana, ale ujawniono, że osoby zatrudnione do tego projektu, będą miały w kontraktach informację o tym, że zagrają je także w aktorskich filmach i serialach.

Waller - spin-off Peacemakera o Amandzie Waller, w którą ponownie wcieli się Viola Davis. Za sterami stanęli Christal Henry (Watchmen) i Jeremy Carver, znany jako twórca serialu Doom Patrol.

Superman: Legacy - film o nowym Człowieku ze stali, którego autorem będzie James Gunn i prawdopodobnie go wyreżyseruje. Podkreślono, że nie będzie to geneza superbohatera, a historia o tym, jak Superman szuka równowagi pomiędzy byciem Kryptonczykiem, a człowiekiem wychowanym na Ziemi. Safran mówi tak: Jest on uprzejmością w świecie, w której jest to traktowane jako coś staromodnego. Data premiery to 11 lipca 2025 roku.

Lanterns - serial o Zielonych Latarniach to całkowicie nowa wizja, bo projekt, nad którym ostatnie lata pracował Greg Berlanti został wyrzucony do kosza. Wizja na serial jest zaskakująca, bo ma być w stylu hitu HBO... Detektyw. Na ekranie pojawią się dwie ludzkie Latarnie: Hal Jordan orz John Stewart. Jest to według nich najważniejszy serial tego rozdziału, bo odgrywa ważną rolę we wprowadzeniu do głównej historii uniwersum.

The Authority - film o grupie superbohaterów, którzy używają ekstremalnych metod do ochrony planety. Oparty jest na komiksie z lat 90. James Gunn mówi, że DCU to nie będą tylko historię o superbohaterach i złoczyńcach. Nie każdy film będzie o walce dobra ze złem, ale chcą wprowadzić tutaj wiele odcieni szarości. Ten film to pokaże.

Paradise Lost - serial DCU w stylu Gry o tron - takiego porównania użyli Safran i Gunn. Jest to historia osadzona na Themyscirze, wyspie, z której pochodzi Wonder Woman. Ma być to miejsce pełne politycznej intrygi, knucia i walki o władzę. Historia rozgrywa się wiele lat przed narodzinami Wonder Woman.

The Brave and the Bold - to projekt, w którym przedstawiony zostanie Batman należący do uniwersum DCU. James Gunn zapowiada, że poza Brucem Waynem poznamy Damiana Wayne'a/Robina, którego sam nazywa "małym sukinsynem". Jest to film oparty na klasycznym komiksie Granta Morrisona, w którym przedstawiono po raz pierwszy syna Bruce'a Wayne'a, wychowanego na zabójcę. Jest to dziwaczna historia ojca i syna.

The Batman 2 - potwierdzono, że Matt Reeves dostanie sequel swojego hitu. Robert Pattinson wróci w głównej roli. Data premiery to 3 października 2025 roku. Tytuł oficjalny to: The Batman Part II. Film nie należy do uniwersum.

Booster Gold - serial tworzony dla HBO Max o bohaterze z komiksów. Safran tak go zapowiada: to historia o frajerze z przyszłości, którzy wykorzystuje podstawową technologię do cofnięcia się w czasie i udawania superbohatera.

Supergirl: Woman of Tomorrow - film o superbohaterce inspirowany komiksem Toma Kinga. Ma być to kompletnie inna wizja na kuzynkę Supermana, do której widzowie nie są jeszcze przyzwyczajeni. Twórcy zapowiadają, że przez swoje traumatyczne przeżycia i inne wychowanie jest bardziej hardcore'owa niż Superman i inna niż znane inkarnacje Supergirl.

Swamp Thing - film o Potworze z bagien ma być horrorem i zakończeniem pierwszego rozdziału DCU.

Booster Gold / źródło: DC

SnyderVerse - co dalej z aktorami?

James Gunn nazywa Flash, który pojawi się w czerwcu 2023 roku jednym z najlepszych filmów superbohaterskich jakie powstały. Gunn mówi otwarcie, że Flash resetuje całe uniwersum, które wówczas zaczyna od nowa jako DCU.

Dodaje razem z Safranem, że aktorzy z filmów Flash, Blue Beetle, Wonder Woman, Shazam! oraz Aquaman 2 mogą potencjalnie dalej grać swoje postacie w DCU. Nie widzi niczego w swoich planach, co miałoby na to nie pozwolić. W tym też Ezra Miller; według twórców DCU aktor poświęcił się leczeniu i jest na dobrej drodze do powrotu. Oni natomiast czekają na to, by wówczas przeprowadzić trudną rozmowę, co dalej w kwestii potencjalnej współpracy. Tłumaczą, że na ten moment po prostu nie wiedzą, jakie historie będą mogły te postacie wykorzystać.

Dodali, że nie chcą, aby seriale sprawiały wrażenie gorszej jakości produktu. Forma filmu, seriali czy animacji to tylko inny sposób opowiadania historii i chcą, aby każda reprezentowałą jakość.

Henry Cavill - pożegnanie z Supermanem

Padł też kontrowersyjny temat Henry'ego Cavilla.

- Nie zwolniliśmy Henry'ego, bo on nigdy nie został u nas obsadzony. Dla mnie nie chodzi o to, kogo chcę jako Supermana czy kogo chcą filmowcy. Dla mnie po prostu w tej historii to nie jest Henry. Lubię go, to wspaniały facet. Sądzę, że wielu ludzi nim trochę pomiatało, zwłaszcza nasi poprzednicy w tej firmie. Ten Superman to jednak nie Henry z kilku powodów.

Obaj też nazywają filmy i seriale poza uniwersum DC słowem projekty z DC Elseworlds, co jest nawiązaniem do komiksów. Tak będzie podpisywany każdy film i serial niepowiązany z uniwersum. Potwierdzono, że dawno temu ogłoszony projekt adaptacji historii czarnoskórego Supermana będzie jednym z takich filmów i prace nad nim nadal trwają. W tę formułę wpisują się też Batman 2 i Joker 2.

Duet twórców DCU podkreśla, że kluczem dla nich jest dopracowanie scenariuszy do perfekcji, bo to pozwoli im uniknąć zmęczenia gatunkiem superbohaterskim. Do tego każdy projekt ma mieć inny ton i tematykę, aby oferować widzom różnorodność. Podkreślono też, że nie będzie to Gunnverse, bo chcą szanować różne wizje i różne podejścia twórców, którzy zaproszą do współpracy. Na nią jednak mają mieć wpływ, więc jeśli coś nie będzie działać, będą to mówić szczerze tym osobom.