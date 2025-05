Najważniejszy film MCU to owoc ślepej wiary i ogromnego ryzyka. Tak twierdzi gwiazda Avengers

fot. Marvel Studios

Reklama

Można śmiało powiedzieć, że gdyby nie sukces Avengers z 2012 roku, to bardzo prawdopodobne, że obecnie Kinowe Uniwersum Marvela wyglądałoby kompletnie inaczej i nie miało tylu sukcesów na koncie. I faza MCU miała te dobre i gorzej oceniane produkcje, które zarobiły wiele milionów dolarów w box office, ale prawdziwym przełomem był dopiero film, który połączył pozostałe, solowe projekty w drużynowy cross-over. Okazuje się jednak, że jedna z gwiazd całego MCU nie wierzyła tak bardzo w sukces.

Fantastyczna 4 - fani mieli rację. Figurka potwierdza udział jednej z najpotężniejszych postaci Marvela

Chodzi o Scarlett Johansson, czyli Natashę Romanoff z MCU, która zagrała w wielu projektach z tego uniwersum, a ostatni z nich miał miejsce przy okazji Czarnej wdowy. Aktorka w rozmowie z Vanity Fair powiedziała, że nikt nie spodziewał się tak ogromnego sukcesu.

Kiedy robiliśmy Avengers, to nikt z nas nie znał potencjału tej marki. Iron Man był ogromnym sukcesem. To on zbudował fundamenty pod Marvela. Druga część też była sukcesem. Potem był Thor, ale on wydawał się z kompletnie innego świata pod względem tonu. Nie był jak filmy o Iron Manie. Kapitan Ameryka też miał własną tożsamość. Po dodaniu wszystkich tych postaci do jednego, do tego dokładając Hulka i Hawkeye'a, tworzyło się z tego ogromne zamieszanie. Nawet na planie czuliśmy się jakbyśmy oszaleli. Wszyscy wyglądaliśmy na szaleńców. Co my w ogóle robimy? Chyba nikt poza Jossem Whedonem i Kevinem Feige nie wiedział, czy to wypali. Obsada ślepo w nich wierzyła.

Aktorów do projektu przekonała dopiero jedna z najbardziej ikonicznych scen w historii Kinowego Uniwersum Marvela. Domyślacie się już, o którą chodzi?

Pamiętam scenę, gdzie kamera się wokół nas kręciła i byliśmy wszyscy razem. To był moment, gdy po raz pierwszy wszyscy pomyśleliśmy, że to może się udać. To było mocne. Kiedy obejrzeliśmy nagranie z tego, to wyglądało to fajnie. Większość tego jednak nie była fajna do kręcenia. Ale byliśmy też młodzi. Spędziliśmy świetnie czas razem. Było super.

Ryzyko i ślepa wiara się opłaciły. Avengers pozwoliło MCU na dobre wystartować i rozpoczęło pasmo sukcesów, które trwa do dziś mimo paru potknięć po drodze i krytyki w ostatnich latach. Film z 2012 roku zarobił 1.5 miliarda dolarów i mimo trzynastu lat od premiery w klasyfikacji wszech czasów box office zajmuje solidne 12. miejsce. A jak został oceniony?

Ranking filmów MCU wg Rotten Tomatoes

36. Ant-Man i Osa: Kwantomania - 46% na Rotten Tomatoes Zobacz więcej Reklama

Ranking filmów MCU wg IMDb