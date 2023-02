Dead by Daylight: Gra Planszowa już wkrótce w Polsce. Zmagania Ocalałych z Zabójcą w nowym wydaniu

fot. Portal Games

Już w marcu na polskim rynku zadebiutuje Dead by Daylight: Gra Planszowa. Będzie to "analogowa" wersja znanej z PC i konsol produkcji, w której grupa Ocalałych próbuje przetrwać starcie z nadprzyrodzonym Zabójcą. Zabawa przeznaczona jest dla od 3 do 5 graczy, a jedna sesja ma trwać około 45 minut.

Planszówka w wierny sposób przenosi znane założenia na nowy grunt. Zadaniem Ocalałych jest eksploracja kolejnych obszarów, odkrywanie rekwizytów i wykorzystywanie specjalnych zdolności do odnalezienia i naprawienia generatorów. Gracz wcielający się w Zabójcę musi zaś polować na Ocalałych, ranić ich i umieścić na ofiarnych hakach, by przyzwać mroczne siły.

Dead by Daylight: Gra Planszowa

Wewnątrz pudełka znajdzie się sporo zawartości: 7 Figurek i Plansz Ocalałych, 6 Figurek oraz Plansz Zabójców, 4 Pierścienie Ran, 16 Kart Przedmiotów, 28 Kart Umiejętności Ocalałego, 24 Karty Umiejętności Zabójcy, 21 Kart Ruchu, 2 Arkusze z Żetonami, 4 Kości Testu Umiejętności, 1 Kość Niebezpieczeństwa oraz dwustronna plansza główna pozwalająca na wybór jednej z dwóch lokacji: Posiadłości Macmilanów lub Złomowiska Autohaven.

Grę planszową Dead by Daylight możecie już teraz zamówić w przedsprzedaży na stronie Portal Games w cenie 199,95 zł.