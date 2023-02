The Settlers: New Allies - premierowy zwiastun nowej odsłony strategicznej serii Ubisoftu

fot. Ubisoft

W sieci pojawił się już premierowy zwiastun The Settlers: New Allies, nowej odsłony strategicznej serii od Ubisoftu, która łączy w sobie rozbudowę osady oraz bitwy toczone w czasie rzeczywistym. Jednocześnie przypomniano, że gra już teraz dostępna jest na pecetach (zarówno do kupienia osobno, jak i w ramach abonamentu Ubisoft+), a 23 marca zadebiutuje jej konsolowa wersja.

The Settlers: New Allies - zwiastun premierowy

New Allies przeszło długą i dość burzliwą drogę od pierwszych zapowiedzi do premiery. Grę ujawniono w roku 2018 i miała ona trafić na rynek rok później. Później doszło jeszcze do kilku kolejnych przesunięć daty debiutu, związanych między innymi z krytyką graczy po testach beta. Pozostaje trzymać kciuki za to, że twórcom udało się wyeliminować wszystkie problemy i dostarczyć na rynek solidną strategię.