Dead Island 2 ciągle powstaje? Deep Silver zabiera głos w tej sprawie

fot. Koch Media

Pomimo wielu domniemanych informacji o skasowaniu, a następnie przekazywaniu jej do ponownego tworzenia w innym studio, Dead Island 2 ma się dobrze. Przynajmniej jeśli wierzyć Deep Silver. Wydawca zapewnia, że nie zapomniał o niej i produkcja nadal powstaje. Aczkolwiek nie przekazał tego wprost.

Użytkownik Twittera w jednym z wpisów studia odpowiedzialnego za grę, które poinformowało że produkcja Saints Row: Gat Out of Hell trafi do Xbox Games With Gold, zapytał co z Dead Island 2? Inny użytkownik platformy Twitter odpisał mu, że ma zapomnieć o grze, i ma się przerzucić na Dying Light. Wpis ten postanowił skomentować sam wydawca.

We wouldn't be so sure about that! 😉 — Official Deep Silver (@deepsilver) December 3, 2020

W dalszej część twitterowej konwersacji wydawca deklaruje, że jeszcze nie jest gotowy, by rozmawiać o grze, ale jak tylko będzie to się tymi informacjami z graczami podzieli. Trzeba być dobrej myśli i mieć nadzieję, że nie będą to wiadomości o definitywnym skasowaniu produkcji.

Dead Island 2 zapowiedziano w 2014 roku jako grę na PC, PS4 i XBO. Teraz wydaje się mało realne, żeby trafiła ona na wszystkie z tych platform, kiedy na rynku już dostępne są nowe generacje konsol.