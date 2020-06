Dying Light 2: Techland kończy współpracę z Chrisem Avellone z powodu oskarżeń o molestowanie

Chris Avellone to amerykański projektant gier i scenarzysta, który w przeszłości pracował m.in. nad seriami Fallout oraz Icewind Dale, a ostatnio wspomagał polski Techland przy produkcji Dying Light 2. Współpraca ta dobiegła jednak końca przez oskarżenia o molestowanie, jakiego miał dopuszczać się Avellone na branżowych imprezach.

Użytkowniczka Twittera, niejaka Karissa, zarzuca scenarzyście, że ten upijał młode kobiety, a następnie zabierał je do swoich hotelowych pokojów. Avellone miał też spóźniać się na swoje wystąpienia i źle traktować fanów oraz współpracowników. Karissa dodaje także, że zachowanie mężczyzny doprowadziło do tego, że został wpisany na czarną listę „co najmniej jednego dużego wydarzenia”.

Chris Avellone odniósł się do tych oskarżeń i nie zaprzeczył im. Zamiast tego napisał jedynie, że powinien zachować się lepiej i przeprasza.

@GeekyFriedRice I should have been better, and I apologize.

— Chris Avellone (@ChrisAvellone) June 20, 2020