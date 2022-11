Dead Island 2 - premiera opóźniona. Twórcy potrzebują więcej czasu

fot. Deep Silver

Wydawało się, że Dead Island 2, po wielu latach problemów i zawirowań w produkcji, jest już na prostej drodze do debiutu. Niestety wygląda na to, że twórcy potrzebować będą więcej czasu, bo poinformowano o kolejnym opóźnieniu. Tym razem na szczęście nie jest ono zbyt poważne i wyniesie 12 tygodni: nowa data premiery Dead Island 2 to 28 kwietnia 2023 roku.

Dlaczego zdecydowano się na taki krok? Powód jest standardowy i w ciągu ostatnich kilku lat słyszeliśmy o tym wielokrotnie: deweloperzy po prostu chcą mieć pewność, że dopracują swoje dzieło i dostarczą na rynek grę, która zadowoli graczy, a dla twórców będzie powodem do dumy.

Choć na DI2 trzeba będzie poczekać jeszcze mniej więcej pół roku, to na osłodę mamy dostać nowe materiały wideo. Zwiastun oraz rozgrywka zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia o nazwie Dead Island 2 Showcase, które zaplanowano na 6 grudnia. Fani będą mogli śledzić je w serwisach YouTube oraz Twitch.