FIFA 23 - EA Sports nawiązuje współpracę z PZPN. Do gry trafią wyjątkowe stroje retro dla Polaków

EA Sports, we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, przygotowało kolejną atrakcję dla polskich graczy FIFA 23. Z okazji niedawnego święta niepodległości i w ramach celebracji uczestnictwa Polaków w mundialu w Katarze, do gry trafiły wyjątkowe stroje z interesującą przeszłością.

Ich wygląd nawiązuje do historycznego meczu z Węgrami z 1921 roku. Było to pierwsze oficjalne spotkanie reprezentacji biało-czerwonych w piłce nożnej. Co ciekawe, nie jest to pierwszy powrót tych trykotów po latach: w ramach obchodów 100-lecia PZPN wydano kalendarz, w którym polscy piłkarze mieli na sobie stroje z różnych epok. Ten z roku 1921 założył wówczas kapitan drużyny, Robert Lewandowski.

Zdjęcie historyczne z meczu z 1921 roku, które było inspiracją dla stworzenia strojów retro

