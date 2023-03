Dead Island 2 - bonusy do zamówień przedpremierowych w polskich sklepach. Kup grę i odbierz steelbook lub koszulkę

fot. Deep Silver

Premiera Dead Island 2 zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji Plaion Polska, wydawca gry na naszym rynku, poinformował o specjalnej ofercie przedsprzedażowej. Gracze, którzy zdecydują się na zakup tej produkcji w wybranych sklepach będą mogli odebrać bonus w postaci steelbooka (dołączanego do wersji na konsole PS4 i PlayStation 5) lub koszulki, która dodawana będzie do wydania na każdą z konsol. Poza tym do pre-orderów dołączony będzie też cyfrowy zestaw Pamiątki z Banoi zawierający dwie bronie, atut oraz kartę umiejętności.

Z wyglądem poszczególnych dodatków, a także konkretnymi sklepami, w których można je zdobyć, możecie zapoznać się na poniższej grafice.

fot. Plaion

Oprócz tego zdradzono, że w najbliższych dniach u "wybranych niezależnych sprzedawców" rozpocznie się inna oferta. Kupujący Dead Island 2 otrzymają możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą jest figurka przedstawiająca Amy, jedną z grywalnych bohaterek. Gadżet, poza konkursem, dostępny jest wyłącznie w oficjalnym sklepie Deep Silver, gdzie wyceniono go na 119,99 euro, a więc około 560 zł. Z jego wyglądem możecie zapoznać się poniżej.

Dead Island 2 - figurka Amy

Dead Island 2 - premiera już 21 kwietnia na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry? W takim razie zapoznajcie się z tekstem, w którym zawarliśmy nasze wrażenia z kilku pierwszych godzin zabawy.