FIFA 23 - stroje retro trafiły do gry. Zobaczcie, jak wyglądają

fot. EA

30 marca do gry FIFA 23 trafiły stroje retro, które inspirowane są bogatą historią wybranych klubów. Gracze mogą sięgnąć między innymi po zestaw Manchesteru City z lat 1969-1970, w którym zawodnicy zdobyli miano pierwszego klubu, który w jednym sezonie zdobył mistrzostwo kraju oraz Puchar UEFA czy noszony przez piłkarzy Borussii Dortmund w latach 1975-1976, gdy klub pierwszy raz awansował do Bundesligi. Co ciekawe najstarszy z zestawów pochodzi aż z 1906 roku - to w nim FC Porto rozgrywało pierwszy sezon po reaktywacji klubu.

FIFA 23 - stroje retro dostępne w grze

W poniższej galerii możecie zapoznać się z niektórymi ze strojów retro.

FIFA 23 - stroje retro

FIFA 23 jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch (w wersji Legacy Edition). Warto przypomnieć, że to ostatnia odsłona serii wydawana pod znanym od lat tytułem. Od przyszłego roku cykl będzie dostępny na rynku jako EA Sports FC.