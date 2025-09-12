Dead Island 3 w produkcji? Twórcy wspomnieli o pracach nad kolejną odsłoną serii
Twórcy popularnej serii gier Dead Island potwierdzili, że trwają prace nad kolejną częścią. Jednocześnie ogłoszono, że Dead Island 2 przyciągnęło do Hell-A już 20 milionów graczy.
Choć informacja ta nie oznacza, że sprzedano 20 milionów egzemplarzy gry, bo tytuł dostępny był w katalogach takich usług jak PlayStation Plus Extra i Microsoft Game Pass, to świadczy o dużym zainteresowaniu Dead Island 2 i potencjalne tkwiącym w marce.
Pierwsza część Dead Island zadebiutowała 14 lat temu. Dead Island 2 ukazało się dwa lata temu, po niezwykle długim i burzliwym procesie produkcji, który trwał niemal dekadę. Projekt ogłoszono w 2014 roku, a deweloperzy zmieniali się kilkakrotnie: od Yager Development, przez Sumo Digital, aż w końcu prace nad grą ukończyło studio Dambuster, które doprowadziło ją do sukcesu.
Wygląda na to, że mimo trudnej przeszłości, seria ma się dobrze, a jej przyszłość jest już w rękach Dambuster Studios. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:
Czyżby oznaczało to, że Dead Island 3 już jest w produkcji? Pewności nie ma, aczkolwiek taki komunikat może być odebrany, jako sygnał, że prace już trwają. Zresztą, temu nie ma co się raczej dziwić - liczby mówią same za siebie i nie ubija się kury znoszącej złote jaka. Zatem prędzej czy później przyjdzie czas na kolejną odsłonę marki, którą zapoczątkowało polskie studio Techland.
Źródło: X.com
