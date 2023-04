Dead Space - James Wan wyreżyseruje filmową adaptację gry? Trwają rozmowy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. EA Redwood Shores

W styczniu 2023 roku słynny reżyser John Carpenter przypadkowo wyjawił, że filmowa adaptacja gry Dead Space jest w fazie rozwoju. Powiedział wtedy, że jest wielkim fanem gier wideo i chętnie wyreżyserowałby tę produkcję. Przyznał, że tego nie zrobi, ponieważ Warner Bros. ma na oku innego kandydata. Wygląda na to, że poznaliśmy odpowiedź, kim jest zainteresowane studio.

Według Daniela Ritchmana, czyli osoby z wewnątrz branży, reżyserem thrillera akcji Dead Space może zostać James Wan. Obecnie trwają z nim rozmowy. Twórca znany jest z takich filmów jak Piła (2004), Obecność 2, Szybcy i wściekli 7 oraz Aquaman. Dodajmy, że jeszcze nie ogłoszono scenarzysty adaptacji.

Przypomnijmy, że Dead Space to gra komputerowa typu survival horror wydana w 2008 roku przez firmę EA Redwood Shores, czyli obecne Visceral Games. Na początku tego roku ukazała się zremasterowana wersja gry na Xbox Series X i PS5. Co ciekawe to właśnie Wan wyreżyserował video promocyjne do tej gry.

W opisie fabuły gry Dead Space możemy przeczytać:

Statek wydobywczy USG Ishimura wysyła sygnał SOS, który odbiera załoga znajdującego się w pobliżu USG Kellion. Wysłana zostaje ekipa mająca rozeznać się w sytuacji i w razie potrzeby pomóc w naprawach. W jej skład wchodzi Isaac Clarke, mechanik, dla którego wyprawa na Ishimurę będzie początkiem prawdziwego koszmaru, bowiem statek opanowany został przez obce i żądne krwi istoty.