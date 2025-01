Pingwin - co dalej z Sofią Falcone? Aktorka pragnie zemsty

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Sofia Falcone w finale Pingwina znalazła się w więzieniu Arkham. Możliwe jednak, że to nie definitywny koniec jej historii. Na horyzoncie mamy w końcu Batmana 2, a nie wiadomo, czy nie powstanie więcej produkcji w uniwersum Matta Reevesa. Jeśli chodzi o grającą ją aktorkę, Cristin Milioti, także nie chciałaby się jeszcze z nią żegnać. W rozmowie z IndieWire tak odpowiedziała na pytanie o to, co czeka bohaterkę w przyszłości i jakie elementy jej historii sama chciałaby zgłębić:

Nie wiem. Wydawało się, że jest nieskończenie wiele możliwości, w którą stronę mogłaby się udać. Oczywiście chciałabym, by wydostała się z Arkham. To jest mój numer jeden. Nie chcę jej tam widzieć. Więc pragnę, by wydostała się stamtąd, a potem dokonała zemsty.

Wygląda więc na to, że dla aktorki priorytetem jest wydostanie Sofii z Arkham i dokonanie przez nią zemsty. Milioti dodała, że wcześniej bohaterka była skupiona na Pingwinie i zdobywaniu władzy, ale w zależności od tego, co się z nią stanie po zakończeniu 1. sezonu, mogłaby mieć teraz większy cel. Dodała, że chociaż chciałaby zobaczyć, jak Sofia wydostaje się z Arkham, to sceny z więzienia były tak ciekawe, że postać mogłaby chwilę w nim zostać, by widzowie mogli jeszcze lepiej poznać to miejsce.

