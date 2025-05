Powstanie serial o Mariuszu Trynkiewiczu. Wiemy, kto go wyreżyseruje

foto. materiały prasowe

Reklama

Netflix zaczyna zamawiać coraz więcej polskich produkcji. Widać, że w ostatnich latach amerykański gigant streamingowy poświęcił sporo uwagi analizie lokalnych twórców, badając, które filmy i seriale są lepiej przyjmowane przez polskich widzów, a które nie zdobywają popularności. Jeśli jakiś tytuł zyska uznanie krytyków i widzów, jego autorzy często dostają szansę realizowania kolejnych projektów — tym razem z większą autorską swobodą.

Jedną z takich osób jest Kasper Bajon — autor scenariuszy do seriali takich jak Wielka woda, Rojst czy Heweliusz. Niedawno wyreżyserował swoją pierwszą produkcję opartą na własnym tekście — bardzo dobrze przyjęty serial Projekt UFO, który długo czekał na premierę. Tytuł okazał się dużym sukcesem, a Netflix postanowił dać Bajonowi zielone światło na realizację kolejnego dzieła.

Jak udało nam się ustalić, to najprawdopodobniej dla amerykańskiego giganta streamingu powstanie jego nowy serial poświęcony tzw. „Szatanowi z Piotrkowa”, czyli Mariuszowi Trynkiewiczowi — jednemu z najbardziej brutalnych morderców w historii współczesnej Polski. Roboczy tytuł produkcji to Blizna. Prace są obecnie na bardzo wczesnym etapie, a obsada nie została jeszcze ogłoszona.

Mariusz Trynkiewicz — kim był „Szatan z Piotrkowa”?

Mariusz Trynkiewicz to seryjny morderca, który pod koniec lat 80. zamordował czterech chłopców w wieku od 11 do 13 lat. Został skazany na czterokrotną karę śmierci. Jednak w 1989 roku, po ogłoszeniu amnestii przez ówczesne władze PRL, wprowadzono moratorium na wykonywanie kary śmierci. W obowiązującym wówczas kodeksie karnym nie istniała możliwość orzeczenia dożywotniego pozbawienia wolności — maksymalna kara wynosiła 25 lat więzienia. W rezultacie kara śmierci została zamieniona na 25-letni wyrok.

W 2014 roku Trynkiewicz opuścił więzienie, mimo sprzeciwu prokuratury, która wciąż uważała go za osobę niebezpieczną i zdolną do ponownego popełnienia zbrodni. Zaledwie miesiąc po wyjściu na wolność został osadzony w ośrodku izolacyjnym w Gostyninie, a w 2015 roku ponownie trafił do więzienia za posiadanie materiałów pornograficznych.

Zmarł 9 stycznia 2025 roku.