fot. DC Comics

Reklama

Podczas ostatniego wywiadu Andy Muschietti, reżyser filmu The Brave and the Bold, stwierdził, że produkcja została "nieco opóźniona". Ta informacja wyszła na jaw niedługo po tym, jak data premiery The Batman Part II w reżyserii Matta Reevesa została przesunięta na 2027 rok. Z tego powodu część internautów zaczęła spekulować, czy oba projekty mogą być ze sobą powiązane. James Gunn szybko odniósł się do pogłosek o opóźnieniu na swoich mediach społecznościowych.

James Gunn o filmie The Brave and The Bold

Wygląda na to, że Batman z DCU wcale nie został opóźniony. Gunn zaznaczył, że Batman 2 został przesunięty z uwagi na niedokończony scenariusz, natomiast przedprodukcja The Brave and The Bold przebiega zgodnie z planem.

- The Brave and The Bold nie został opóźniony, więc nie jestem pewien, o czym mówicie.

ROZWIŃ ▼

Wcześniej Gunn podkreślał, że żaden projekt DCU nie ruszy naprzód bez pełnego scenariusza. Zatem technicznie The Brave and the Bold nie może być "opóźniony", skoro produkcja nie została nawet rozpoczęta. To wciąż zaprzecza komentarzowi Muschiettego, stąd najpewniej trzeba przyznać rację Gunnowi.