Deadlock dalej wycieka. Wideo pokazuje system poruszania się i bohaterów w strzelance od Valve

fot. Valve

Niedawno do sieci trafiły informacje na temat nowej gry tworzonej przez Valve, czyli sieciowej strzelanki 6v6 zatytułowanej Deadlock. Pojawiło się również kilka zrzutów ekranu, a teraz przyszła pora na coś więcej: konkretne wideo pokazujące rozgrywkę. Warto natomiast podkreślić, że w dalszym ciągu nie jest to oficjalny materiał, a przeciek mający pochodzić z zamkniętej bety, więc warto podchodzić do niego z dystansem.

Gameplay przedstawia między innymi system poruszania się po mapach przy użyciu zawieszonych w powietrzu szyn. W ten sposób gracze mogą szybko przemierzać lokacje bez dotykania ziemi. Na końcu widzimy również niektórych grywalnych bohaterów. Podobno w zamkniętych testach beta do wyboru jest ponad 19 postaci.

https://x.com/PlayerIGN/status/1793146849605677115

Według nieoficjalnych informacji, jakie opublikował Tyler McVicker, Deadlock ma znajdować się w produkcji od 2018 roku. Gra ma połączyć elementy trzecioosobowej strzelanki, tower defence, a także fantasy i steampunku.