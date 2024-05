Call of Duty: Black Ops 6 - teaser już w sieci. Zobaczcie klimatyczne wideo

fot. Activision

W sieci pojawił się pierwszy teaser Call of Duty: Black Ops 6, nowej części słynnego cyklu pierwszoosobowych strzelanek. Twórcy i wydawca postawili na klimatyczne nagranie "z ręki" i wygląda na to, że hasłem przewodnim tegorocznej odsłony będzie "the truth lies", czyli "prawda kłamie". Z materiałami możecie zapoznać się poniżej oraz na tej stronie.

https://x.com/ModernWarzone/status/1793311605993701410

Niedługo później dodano też kolejne wideo.

https://x.com/charlieINTEL/status/1793327712993505496

Za grę w 2024 roku ma odpowiadać studio Treyarch, które ma na koncie nie tylko podserię Black Ops, ale też między innymi CoD: World at War z 2008 roku.

Najpewniej więcej informacji na temat Call of Duty Black Ops 6 dostaniemy 9 czerwca podczas prezentacji Xbox Games Showcase. Po wydarzeniu ma odbyć się dodatkowy, tajemniczy pokaz. Według plotek i przecieków to właśnie to wydarzenie ma w całości zostać poświęcone nowemu CoD.