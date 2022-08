Deadpool 2 - dlaczego Brad Pitt zagrał w filmie? Aktor wyjaśnił motywacje

fot. materiały prasowe

Brad Pitt obecnie promuje film akcji Bullet Train, w którym pracował z Davidem Leitchem, reżyserem Deadpoola 2. Podczas rozmowy z BBC Radio 1 zapytano go o słynną rolę epizodyczną w tym filmie. Dlaczego aktor się na to zdecydował? Okazuje się, że motywacje były dość proste: "Ryan zadzwonił z propozycją i pomyślałem, czemu nie?".

Deadpool 2 - cameo Brada Pitta

- Jak wyglądało kręcenie tej sceny? Zasadniczo to była najłatwiejsza rzecz, jaką zrobiłem w karierze. Dave jest starym przyjacielem, bo przez lata począwszy od Podziemnego kręgu był moim dublerem aż do 2004 roku. Potem został naprawdę dobrym reżyserem, co jest naprawdę rzadkie.

Przypomnijmy, że w wywiadzie z 2018 roku dla Entertainment Online Ryan Reynolds ujawnił, że Brad Pitt zagrał tę rolę całkowicie za darmo i dla samej frajdy. Brad Pitt poprosił jedynie o kawę, gdy przybył nakręcić krótką scenę na tle green screenu.

Paul Wernick swego czasu mówił, że pisząc tę scenę z Rhettem Reesem zakładali z góry, że postać Vanishera to idealny potencjał na cameo kogoś znanego. Takie więc było z góry zamierzenie.

Deadpool 2 jest dostępny na Disney+.