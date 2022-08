HBO Max zniknie. Będzie połączenie z inną platformą streamingową

hbo max

Warner Bros, Discovery ogłosiło, że HBO Max zniknie. Platforma streamingowa ma zostać połączona z serwisem Discovery+. Wówczas zostanie stworzona platforma z kompletnie nową nazwą, która na ten moment nie została ujawniona. Informacje ujawnił JB Perrette, szef departamentu globalnego streamingu w WBD.

HBO Max - koniec platformy

- Wprowadzając nową platformę skupimy się na rynkach, w których HBO Max jest już obecny. Serwis będzie wprowadzany sekwencyjnie począwszy od Stanów Zjednoczonych latem 2023 roku. Tego samego roku wejdziemy do Ameryki Łacińskiej. Rynki europejskie z HBO Max poczekają do początku 2024 roku. Pod koniec 2024 roku wprowadzimy ją do kluczowych rynków na rynku Azji i Pacyfiku oraz w nowych rynkach europejskich.

Perrette przyznaje, że w trakcie prac i testów nie jest wykluczone, że być może proces zostanie przyspieszony. Dodaje, że czeka ich sporo pracy w budowie technologicznej i migracji klientów. Podkreśla, że chcą to zrobić dobrze. Wyjawił też szacunki: do 2025 roku oczekują, ze będa mieć 130 mln subskrybentów.

Według Perrette'a obie platformy mają unikalne treści, więc uważa, że to połączenie jest sytuacją bezprecedensową w przepełnionym treściami rynku.

Osoby z Warner Bros. Discovery zostały zapytane o markę HBO i jaką będzie ona odgrywać w tym rolę. Twierdzą zgodnie, że jest to klejnot w ich koronie i najważniejsza jej część. Ma wyznaczać trendy jakościowe, tak jak to robiła przez lata.

HBO Max - więcej treści

Według szefa Warner Bros. Discovery Davida Zaslava mają zamiar w 2023 i 2024 roku o wiele więcej wydać na treści oryginalne niż w 2020 i 2021 roku. Tak odniósł się do jakości i działań Caseya Bloysa odpowiedzialnego za treści.

- Jakość jest najważniejsza. Jakość jest tym, co Casey i jego ekipa dostarczają. To najlepsza drużyna w tej branży. Stawiamy na ekipę HBO. Wszyscy są zobowiązani kontraktami i zamierzamy wydać dramatycznie więcej w tym roku i następnym, niż w ciągu ostatnich dwóch lat.

Potwierdzono też, że wycofują się z tworzenia treści dla dzieci oraz realizacji seriali i filmów na rynkach zagranicznych. Ma to związek ze zmianą strategii korporacji.