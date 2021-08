Deadpool mógł mieć crossover z... Bambi. Kiedy ruszą prace na planie 3. części?

Źródło: materiały prasowe

Pierwszym występem Deadpoola w MCU stał się nieoczekiwanie filmik promujący Free Guy. Tam razem z Korgiem w wykonaniu Taikiego Waititiego stworzyli coś komicznego, co szybko podbiło Internet. Okazuje się, że pierwotnie Ryan Reynolds zaproponował Disneyowi zupełnie inny pomysł na... mroczny crossover z animacją Bambi.

Tak aktor wyjaśnił to w wywiadzie dla IGN:

- Chciałem stworzyć film krótkometrażowy, w którym Deadpool przesłuchiwałby myśliwego odpowiedzialnego za zabicie mamy Bambiego. Twist polega na tym, że Deadpool jest jego dużym fanem, więc nie przesłuchuje go. Chce wiedzieć, jak stał się on najbardziej znienawidzoną postacią w historii animacji Disneya. Oczywiście Disney na to: cóż, raczej nigdy czegoś takiego nie zrobimy.

Postać myśliwego miała wpływ na gigantyczne emocje kilku pokoleń dzieci, więc decyzja Disneya wydaje się zrozumiała. A efekt końcowy z Korgiem trafił do gustu widzów.

- Potem wróciliśmy do nich ze scenariuszem filmiku Deadpoola z Korgiem. Wysłaliśmy im wszystkie materiały i oni się zgodzili. Wówczas zadzwoniłem do Taikiego, który również się zgodził. Taika jest prawdziwym geniuszem, więc byłem podekscytowany, że mogę z nim współpracować w tej roli.

Kiedy Deadpool 3?

Padły też kolejne pytania o Deadpoola 3. Ściślej o szansę, by zdjęcia ruszyły w 2022 roku.

- Szanse w procentach? Nie wiem. Nie mógłbym przypisać temu określonej wartości. Może tak 50 na 50? Aktywnie pracujemy nad tym i idzie nam całkiem nieźle. Który mamy teraz miesiąc? Sierpień? A, chodzi o przyszły rok? Szanse są naprawdę dobre. Powiedziałbym, że tak na 70%.

Aktor potwierdził też, że aktywnie pracuje nad scenariuszem z Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux. Chwali je za talent i błyskotliwość. Twierdzi, że rozumieją świat Deadpoola i to, jak tworzyć jego historię by szła na przekór oczekiwaniom.

Free Guy - premiera 13 sierpnia 2021 roku w polskich kinach.