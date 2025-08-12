Reklama
Co dalej z serią Persona? Atlus myśli nawet o... symulatorze randkowym i soulslike’u

Do sieci trafiła kolejna ankieta zorganizowana przez Atlus. Firma pyta graczy o zainteresowanie kolejnymi grami z serii Persona i padło tam kilka interesujących oraz nietypowych pomysłów.
Persona 3 Reload fot. Atlus
Persona to seria ciesząca się ogromną popularnością, która doczekała się już pięciu głównych odsłon oraz wielu reedycji i spin-offów. Wygląda na to, że twórcy wciąż mają mnóstwo pomysłów na rozwój tego uniwersum, a najlepszym tego dowodem jest ankieta rozesłana do graczy.

W ankiecie pytano m.in. o zainteresowanie sequelami – i to nie tylko serii Persona, ale także wydanego w 2024 roku Metaphor: ReFantazio oraz Raidou Remastered: The Mystery of Soulless Army. To ostatnie może sugerować, że rozważany jest również remaster drugiej części.

Nie zabrakło także pytań o spin-offy. W tym przypadku Atlus ma naprawdę szeroki wachlarz pomysłów – wśród wymienionych gatunków znalazły się m.in. „RPG akcji w stylu serii Warriors”, roguelike, symulator randkowy, a nawet… soulslike.

Ankietę znajdziecie pod tym adresem, choć jest ona dostępna wyłącznie dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.

Przypominamy również, że w produkcji już teraz znajduje się Persona 4 Revival, czyli remake 4. odsłony. Jak na razie nie doczekał się on jednak daty premiery.

Źródło: p-ch.jp

