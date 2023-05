Deadpool 3 to tak naprawdę film o Wolverinie? Hugh Jackman w zaroście

fot. materiały prasowe

Deadpool 3 to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów superbohaterskich. Fani nie mogą się doczekać, by zobaczyć Wolverine'a i Wade'a Wilsona razem. W dodatku Rob Liefeld, współtwórca komiksów o Deadpoolu, zapowiada że mutant odegra dużą rolę w filmie. Liefeld napisał na Twitterze, że Deadpool 3 jest bardziej filmem o Wolverinie, niż o samym Deadpoolu! Zobaczcie sami.

Deadpool 3 to film o Wolverinie?

Poniżej możecie przeczytać komentarz Liefelda.

https://twitter.com/robertliefeld/status/1660846270183768065

Liefeld prawdopodobnie ma rację. Hugh Jackman miał już nigdy nie wrócić do roli Wolverine'a po Loganie z 2017 roku. Mimo to, aktor zrezygnował z superbohaterskiej emerytury, by zagrać w Deadpoolu 3. Prawdopodobnie, oprócz charyzmy Ryana Reynoldsa, musiał być dobry powód, by przyjąć tę propozycję.

Hugh Jackman w zaroście

Hugh Jackman pokazał się na Instagramie z nowym zarostem, podczas gdy produkcja Deadpoola 3 jest w toku. Broda jest szara, jednak nie tak długa, jak w Loganie. Dla porównania dodaliśmy jednak zdjęcia, które już wcześniej opublikował aktor. Jest na nich z o wiele bujniejszym zarostem niż teraz. Na ostatnich slajdach znajdziecie za to zdjęcia z treningów aktora do roli.