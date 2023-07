Deadpool 3, Mortal Kombat 2 i inne. Prace na planach wstrzmane!

fot. Warner Bros.

Tak, jak informowaliśmy, wraz z ogłoszeniem strajku aktorów, żaden aktor z Gildii Aktorów Amerykańskich nie może ani pracować na planie, ani promować filmu na wydarzeniach czy w wywiadach. Poza wyjątkami jak Gra o tron: Ród smoka czy Dune: The Sisterhood ze skutkiem natychmiastowym wstrzymano prace na planach filmowych.

Deadpool 3 - prace wstrzymane

Oficjalnie potwierdzono, że z uwagi na strajk aktorów prace na planie Deadpoola 3 zostały wstrzymane do odwołania. Jest to pierwszy hollywoodzki blockbuster, na planie którego tę decyzję podjęto.

Na ten moment premiera została ustalona na maj 2024 roku, ale jeśli strajk będzie się przeciągać, a zapowiada się miesiące blokady wszystkiego w popkulturze z uwagi na tę sytuację, data premiery najpewniej ulegnie opóźnieniu. Wcześniej wstrzymano też prace nad innym filmem MCU Thunderbolts z uwagi na strajk scenarzystów.

Mortal Kombat 2 - prace wstrzymane

Ta sama sytuacja tyczy się Mortal Kombat 2, który pomimo tego, że jest kręcony w Australii, także prace musiały zostać wstrzymane. Informacje potwierdził producent Todd Garner na Twitterze. Według dostępnych informacji twórcy byli na to przygotowani, oczekując wybuchu strajku. W Australii kręcono też serial Apples Never Fall platformy Peacock. Prace także zostały wstrzymane.

Na rynku australijskim pracować mogą członkowie Gidli Aktorów, jeśli mają oni umowę według Global Rule One i występują w produkcjach australijskich. Blokada w tym kraju dotyczy produkcji amerykańskich.

Z uwagi na inne kontrakty z związkiem zawodowym Equity z Wielkiej Brytanii prace nad serialami Ród smoka i Dune: The Sisterhood mogą odbywać się bez przeszkód. Są to jednak wyjątki na tle dziesiątek wstrzymanych produkcji. Do tej listy wstrzymanych produkcji dopisujemy też 2. sezon Sandmana pomimo tego, że jest kręcony w UK.