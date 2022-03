Deadpool 3 - powrót postaci z poprzednich części. Ryan Reynolds potwierdza

fot. materiały prasowe

Ryan Reynolds powróci do roli Pyskatego Najemnik w Deadpool 3, który wyreżyseruje Shawn Levy. Obaj panowie pracowali razem przy filmach Free Guy oraz Projekt Adam od Netflixa. Z kolei Paul Wernick i Rhett Reese zajmą się nową wersją scenariusza, opierając się na wcześniejszym tekście Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin.

Oprócz Reynoldsa w filmie powróci znana z poprzednich części Leslie Uggams. Aktorka wcieli się ponownie w Blind Al, czyli starszą i niewidomą kobietę, współlokatorkę Wade'a Wilsona. Reynolds potwierdził tę informację na Twitterze, dziękując aktorce za miłe słowa o filmie Projekt Adam. Napisał "do zobaczenie wkrótce" i zamieścił trzy emotki ze skrzyżowanymi mieczami, nawiązując do trzeciej części Deadpoola. Shawn Levy również podziękował pod jej tweetem i dopisał, że nie może się doczekać, żeby ją poznać, dodając te same emoty, co Reynolds.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1507878704550133760

Poniższe zdjęcie przedstawia wspomnianą Leslie Uggams oraz Ryana Reynoldsa w filmie Deadpool 2.

fot: Joe Lederer

Warto przypomnieć, że Deadpool 3 będzie osadzony w MCU i będzie mieć tak samo wysoką kategorię wiekową, jak pierwsze dwie części. Ponadto obraz będzie produkowany przez firmę Maximum Effort (Incredible Hulk), a nie przez Marvel Studios.

