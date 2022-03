One Piece - Shanks i inne postacie obsadzone. Jamie Lee Curtis o tym, którą bohaterkę z anime chciałaby zagrać

fot. Toei Animation

Wciąż trwają zdjęcia w RPA do aktorskiego serialu One Piece, który powstaje na podstawie słynnej mangi autorstwa Eiichiro Ody. Historia opowiada o przygodach załogi pirackiego statku dowodzonego przez Monkey D. Luffy'ego. Marzy on, aby odnaleźć najcenniejszy, tytułowy skarb. Nowa produkcja jest kręcona dla Netflixa. W członków załogi Słomkowego Kapelusza wcielają się: Iñaki Godoy (jako Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) i Taz Skylar (Sanji).

Ogłoszono nowe nazwiska aktorów, którzy znajdą się w obsadzie serialu. Shanksa zagra Peter Gadiot, który jest znany z Yellowjackets, Queen of the South i Once Upon a Time in Wonderland. To postać, która podarowała słomiany kapelusz Luffy'emu i stała się dla niego wzorem do naśladowania.

https://twitter.com/Eiichiro_Staff/status/1508433617327824899

Zobaczcie również video, w którym aktor ogłasza, że zagra w serialu One Piece.

https://twitter.com/onepiecenetflix/status/1508474074413993985

Przypomnijmy, że 6 sierpnia 2022 roku wejdzie do kin pełnometrażowy film anime, który jest zatytułowany One Piece Film Red. Najprawdopodobniej historia będzie związana właśnie z rudowłosym Shanksem.

Oprócz Petera Gadiota do obsady dołączyli Jean Henry (jako Fullbody) i Len-Barry Simons (jako Chu).

https://twitter.com/OP_Netflix_Fan/status/1508480977185636357

Na podstawie mangi Ody powstaje również serial anime One Piece, do którego odniosła się Jamie Lee Curtis podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów. Amerykańska aktorka wyznała, że jej ulubioną postacią jest Chopper (członek załogi Słomkowego Kapelusza). Ponadto powiedziała, że chciałaby zagrać Nico Robin, ale ze względu na swój wiek nie może tego robić. Natomiast chętnie zagrałaby Kurehę, czyli starszą kobietę, która jest lekarzem i była mentorką Choppera. Poniżej zobaczcie wypowiedź z czerwonego dywanu.

https://twitter.com/Jussdin_/status/1508588811831455745

A oto Kureha, o której wspominała Curtis:

fot. Toei Animation

Poza wymienionym aktorami w obsadzie są również Morgan Davies jako Koby, Ilia Isorelýs Paulino jako Alvida, Aidan Scott jako Helmeppo, Jeff Ward jako jako Buggy, McKinley Belcher III jako Arlong oraz Vincent Regan jako Garp.

Steven Maeda (Zagubieni) jest showrunnerem, producentem i scenarzystą serialu, a Matt Owens pełni funkcję producenta wykonawczego. Pierwszy sezon będzie liczyć 10 odcinków.

One Piece - Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy

