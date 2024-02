Deadpool & Wolverine - Shatterstar powróci? Lewis Tan dzieli się wymownym zdjęciem

fot. Twentieth Century Fox

Nowy zwiastun Deadpool & Wolverine pobił rekord popularności, stając się najchętniej oglądanym trailerem w historii, pokonując pod tym względem Spider-Mana: Bez drogi do domu. W zapowiedzi filmu wyreżyserowanego przez Shawna Levy'ego możemy zobaczyć Ryana Reynoldsa, Matthew Macfadyena oraz Hugh Jackmana wcielającego się ponownie w Wolverine'a. Widzowie dostrzegli również Pyro znanego z serii o X-Menach - do tej roli powrócił Aaron Stanford.

Deadpool & Wolverine - Tan Lewis ponownie jako Shatterstar?

W trzeciej części Deadpoola możemy się spodziewać znacznie więcej cameo. Wygląda na to, że do roli powrócił również Lewis Tan, który w Deadpool 2 zagrał Shatterstar. W drugiej odsłonie postać nie odegrała znaczącej roli. Dołączył do X-Force przedstawiając się jako wojownik z Mojoworld, twierdząc, że jest pod każdym względem lepszy od ludzi. Szybko zginął po bliskim spotkaniu ze śmigłami helikoptera.

Z okazji publikacji zwiastuna Deadpoola 3 Tan na swoim Instagramie umieścił swoje zdjęcie w kostiumie Shatterstar. Ma też charakterystyczne czerwone włosy. W podpisie napisał "Najchętniej oglądany zwiastun wszechczasów, a jeszcze nic nie widzieliście ;) najlepsi fani na świecie". W ten sposób w pewnym sensie potwierdził swój udział w filmie. Zobaczcie poniżej.

Deadpool 3 - obsada

Do swoich ról powrócą ponadto Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) i Shioli Kutsuna (Yukio). Do obsady dołączyła też Emma Corrin (The Crown).

Deadpool 3 - opis fabuły

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.

Deadpool 3 - premiera w kinach 26 lipca 2024 roku.