Deadpool & Wolverine - ocenzurowana wersja zwiastuna. Jedna kwestia została zmieniona

W trakcie niedzielnego Super Bowl 2024 pokazano pierwszy zwiastun filmu Deadpool & Wolverine. Choć materiał miał być skierowany do dorosłych widzów (tzw. red band trailer), w rzeczywistości niewiele jego fragmentów można było uznać za takie, które powinny zostać opatrzone kategorią R. Teraz mamy już okazję zobaczyć inną, ocenzurowaną wersję wideo (green band trailer).

W zwiastunie nie pojawia się co prawda żadna nowa scena, ale widoczna na ekranie krew wydaje się znacznie subtelniejsza w swojej barwie. Doszło także do istotnej zmiany: w oficjalnym trailerze Deadpool, widząc stojących przed drzwiami jego mieszkania agentów TVA z prunerami w rękach, stwierdza: "Oj, oj, oj... Mam się bać? Wiem, co to pegging, ale Disney nie wie". W ocenzurowanej wersji Wade Wilson zamiast do peggingu odwołuje się do... kategorii R. Spójrzcie sami:

https://twitter.com/NerdVerse69/status/1757036866661147131

W trailerze Deadpoola 3 w 1. minucie i 52. sekundzie materiału widzieliśmy także Aarona Stanforda, który po 18 latach powraca do roli Pyro - w tę postać aktor wcielił się w filmach X-Men 2 i X-Men: Ostatni bastion. Pyro to w rzeczywistości sierżant John Allerdyce, były agent rządu USA, który później został członkiem Bractwa Złych Mutantów. Antagonista posiada moc kontrolowania ognia.

Stanford pokazał zdjęcie z planu Deadpoola 3, na którym widzimy go w stroju postaci:

Produkcja Deadpool & Wolverine zadebiutuje w kinach 26 lipca.