Umarł Deadpool, niech żyje Deadpool. To ONA zastąpi Wade'a

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Comics

Umarł Deadpool, niech żyje Deadpool. W trakcie San Diego Comic-Con Marvel Comics oficjalnie zapowiedziało, że w 6. zeszycie historii o Deadpoolu dojdzie do śmierci Pyskatego Najemnika z rąk złoczyńcy zwanego jako Death Grip. Nie oznacza to, że ulubionego niszczyciela czwartej ściany już nie będzie w historiach komiksowych. Jego miejsce zajmie jego własna córka, czyli Ellie Camacho. W 7. zeszycie to ona przywdzieje charakterystyczną maskę i zostanie nowym Deadpoolem.

Do scenarzysty Cody'ego Ziglara dołączy artysta Andrea Di Vito oraz współscenarzysta - Alexis Quasarano, dla której będzie to debiut jeśli chodzi o komiksy Marvela. Podczas San Diego Comic-Con zaprezentowano także dwie okładki nadchodzącego komiksu z Deadpoolem.

Deadpool #7 (Taurin Clarke)

Deadpool #7 - o czym?

Wade poległ, a jego córka, Ellie, przejęła pałeczkę. Taskmaster kontynuuje jej trening najemniczki, ale jedyne, czego naprawdę ona pragnie, to zemsta. Żeby tego dokonać będzie potrzebowała pomocy Princes.