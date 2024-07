UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jak wspominała Cassandra Nova (Emma Corrin), w Nicości jest zdecydowany nadmiar Deadpooli, co później mogliśmy zobaczyć na własne oczy. Wariantów Pyskatego Najemnika z Ladypool (Blake Lively) na czele było mnóstwo. Jednak film nie zdążył ujawnić wszystkich nazwisk kryjących się za maską. W social mediach pokazują się kolejni aktorzy, a jeden z nich szczególnie zaskoczył Ryana Reynoldsa. Okazuje się, że w produkcji zagrali napastnik drużyny Wrexham oraz... brat Toma Hollanda.

Jak się okazuje, Paul Mullin odegrał Welshpoola, który ma być "znacznie bardziej zabójczym" wariantem niż reszta.

Tymczasem koordynator kaskaderów, George Cottle, udostępnił zdjęcie z Harrym Hollandem w kostiumie Deadpoola. Okazuje się, że był jednym z trudniejszych do zidentyfikowania wariantów.

- Kiedyi Ryan Reynolds stawiają poprzeczkę tak cholernie wysoko, nawet zespół kaskaderów potrzebuje gościa specjalnego! Może i to nie jest Holland, którego świat chciał, ale to Holland, którego wszyscy potrzebowaliśmy! Harry, rozwaliłeś to, przyjacielu! #haroldpool