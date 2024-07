Deadpool & Wolverine – aktor z cameo komentuje swój powrót do roli po 20 latach. Zgodził się bez wahania

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Reklama

Trzecia część Deadpoola obfituje w występy gościnne, ale niektóre z nich mają większą rolę, niż można byłoby to zakładać. Jedną z takich postaci jest Johnny Storm, czyli Ludzka Pochodnia, w którego ponownie wcielił się Chris Evans. Aktor miał okazję dwukrotnie zagrać tego superbohatera w filmach o Fantastycznej Czwórce. W najnowszym wywiadzie dla Entertainment Weekly zdradził kulisy powrotu do swojej roli.

Deadpool & Wolverine - Chris Evans o powrocie do roli Człowieka Pochodni

Evans przyznał, że to Ryan Reynolds osobiście do niego zadzwonił z propozycją ponownego zagrania członka drużyny Fantastycznej Czwórki w Deadpool & Wolverine:

Byłem bardzo podekscytowany. Ryan to kumpel. Wysłał mi SMS-a o treści: „Słuchaj, to może być mało prawdopodobne, ale czy byłbyś zainteresowany powtórzeniem czegoś sprzed 20 lat?”. Odpowiedziałem: „O mój Boże! Oczywiście”.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Aktor wyznał, że jedynie Reynolds był w stanie namówić go do powrotu do tej roli:

Szczerze mówiąc, Ryan mógłby być jedynym facetem, dla którego bym to zrobił, bo po prostu ma dotyk Midasa. Jego samoświadomość czyni go niemal niepokonanym. Wymyśla żarty, jeszcze zanim publiczność będzie w stanie coś takiego wymyślić, więc jeśli masz zamiar ponownie przyjrzeć się jakiejś postaci i musisz znaleźć sposób, aby to zadziałało, humor Ryana sprawia, że prawie wszystko działa, więc masz automatyczne poczucie bezpieczeństwa.

Chris Evans dodał, że na planie obecny był jedynie przez kilka dni. Twórcom zależało na czasie, aby nikt nie zorientował się, że aktor jest obecny podczas zdjęć do nowej części Deadpoola. Stwierdził, że nie było to dla niego w żaden sposób wymagające.

Aktor odniósł się także do ewentualnego powrotu do roli Kapitana Ameryki. Odpowiadając na pytanie, czy jest szansa, że ponownie zobaczymy go jako Steve Rogersa, odparł, że raczej to się nie wydarzy. Przypomnijmy, że ostatnio pojawiły się plotki, że Chris Evans zgodził się już na powrót do MCU jako Kapitan Ameryka w Avengers: Secret Wars, który to film pojawi się w kinach dopiero w 2027 roku.