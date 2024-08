Ta scena w Deadpool & Wolverine rozbawiała widzów. Może jednak mieć przerażający kontekst

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Deadpool & Wolverine to projekt, w którym Shawn Levy zdołał oddać hołd erze marvelowego Foxa, jednocześnie wprowadzając postacie do MCU. Film nie tylko zawiera kluczowe nawiązania do Lokiego, ale także bawi się konceptem multiwersum, pozwalając na masę występów gościnnych oraz odniesienia do najbardziej znanych bohaterów Marvela, począwszy od Iron Mana. Jest jednak pewien humorystyczny wątek, który może mieć poważniejsze podłoże. Nie każdy widz mógł się zorientować, że to może mieć związek z motywem przedstawionym w Doktorze Strange'u 2.

fot. Marvel

Dlaczego Thor płakał?! I czemu Deadpool o tym śni?

W pewnym momencie filmu, Wade Wilson otrzymuje misję od Agencji Ochrony Chronostruktury (AOC). Kiedy Paradox opisuje mu zadanie, Wade dostrzega na jednym z ekranów samego siebie, trzymanego przez zapłakanego Thora (dokładnie w taki sposób, w jaki bohater trzymał Lokiego w Mrocznym świecie). Choć Paradox ukróca temat, twierdząc, że wydarzy się to w "dalekiej przyszłości", Deadpool nie przestaje o tym myśleć. Zaczyna nawet o tym śnić, co może nawiązywać do kluczowej kwestii z Doktora Strange'a w multiwersum obłędu.

Na początku tego sequela, widzowie widzą, jak Strange usiłuje pomóc Americe Chavez zdobyć Księgę Vishanti. Jednakże, gdy nadzieja wydaje się stracona, on decyduje się ją zabić. Zamiast tego, zostaje ranny przez stwora kontrolowanego przez Scarlet Witch, a America przenosi się na Ziemię-616. W tym momencie Strange budzi się, a po spotkaniu z Americą w swoim wymiarze orientuje się, że jego sny są urywkami z innych wymiarów. Potwierdza to również późniejsza rozmowa z Sinisterem Strange'em, zniszczonym przez Darkhold wariantem, poszukującym czegoś, co zastąpi mu straconą Christine.

- Czy kiedykolwiek miałeś ten sen, że spadałeś, jakbyś został zepchnięty z wysokiego budynku? To prawdopodobnie byłem ja.

fot. materiały prasowe

W przypadku Deadpoola, jego sen o Thorze został wywołany przez tajemnicę otaczającą fakt, że on prawdopodobnie umierał, a bohater, który teoretycznie nie ma z nim nic wspólnego, go trzymał. Najgorszy jednak jest fakt, że Wade Wilson, który de facto nie może umrzeć w wyniku odniesionych ran, jest zmuszony przeżywać swoją pozorną śmierć raz po raz. Co więcej, śmierć, która mogła przytrafić się Deadpoolowi z innego wymiaru - w końcu nie każdy wariant potrafi się regenerować.

Przyszłość jest rzadko przewidywana w MCU, dlatego easter egg z Thorem jest jeszcze bardziej interesujący. W większości widzowie nie dowiadują się wiele o dalszych losach postaci, a tutaj pojawiła się sugestia, że Pyskaty Najemnik jeszcze powróci, a jego sen może być zapowiedzią przyszłych wydarzeń.

Oczywiście są to jedynie spekulacje. Jednak Ryan Reynolds zapewnia, że wie, dlaczego Thor płakał. I nie może tego odwidzieć.

Deadpool & Wolverine - film jest już dostępny w polskich kinach.