Kluczowy koncept wreszcie potwierdzony w MCU. Chodzi o tę postać z Deadpool & Wolverine

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. YouTube (Jimmy Kimmel Live)

Deadpool & Wolverine podbija międzynarodowy box office, wprowadzając fanom Marvela mnóstwo występów gościnnych i innych niespodzianek. W filmie pojawiły się również ciekawe wzmianki, kluczowe dla rozwoju franczyzy. W szczególności mowa o pewnym terminie związanym z X-Menami. W pewnym momencie Cassandra Nova (Emma Corrin) zostaje określona jako mutantka Omega, dzięki jej wyjątkowym umiejętnościom telepatii i telekinezy. Jest to pierwszy raz, kiedy ktoś został tak nazwany w MCU.

Mutanci Omega - kim oni są?

"Mutanci na poziomie Omega" to termin, który pojawia się szczególnie często w komiksach o X-Menach, oznaczający niezwykle potężne i potencjalnie niebezpieczne postaci. Po raz pierwszy został użyty przez Chrisa Claremonta, aby zdefiniować moce Rachel Summers w Uncanny X-Men #208.

Później, określenie to stało się popularne dzięki scenarzyście Jonathanowi Hickmanowi, który używał go począwszy od serii House of X. Nigdy nie wyjaśniał dokładnie, co tak naprawdę oznacza ten termin. Jednak w pierwszym numerze komiksu pojawiła się infografika wyjaśniająca, że "poziom omega" oznacza teoretycznie nieprzekraczalną górną granicę mocy mutanta.

Deadpool & Wolverine - Emma Corrin o motywacjach Cassandry Novy

Większość fanów Marvela jest świadomych tego, jak przykra jest historia Cassandry Novy. Jej odtwórczyni to potwierdziła w wywiadzie dla brytyjskiego GQ, w którym przyznała, że nie musiała szczególnie zagłębiać się, aby odkryć tragizm swojej bohaterki. Wszystkie potrzebne informacje były łatwo dostępne w Internecie. Cassandra nadal odczuwa nienawiść do swojego bliźniaka, Charlesa Xaviera. Tłumiła to uczucie do momentu, gdy zobaczyła Wolverine'a (Hugh Jackman) w Nicości - tę jedną osobę, którą jej brat darzył miłością zamiast jej samej.

- To jest ta rzecz, która kieruje i motywuje wszelkie działania Cassandry w filmie.

fot. Marvel

Mimo że Cassandra ostatecznie zginęła jako czarny charakter, Corrin jest optymistyczna wobec jej przyszłości. Wierzy, że jeszcze będziemy mogli ją zobaczyć na wielkim ekranie.

- Czy ktokolwiek umiera w MCU? Jeśli ten film coś udowadnia, to fakt, że możesz przywrócić absolutnie każdego. Więc może pewnego dnia wbiję niczym Hugh, zatrzymując się na poboczu drogi i mówiąc: "Muszę to zrobić!".

Deadpool & Wolverine jest już w polskich kinach.

