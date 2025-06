Hugh Jackman jako Logan z ery... Nowa figurka z Deadpool & Wolverine

Marvel

Hot Toys wypuściło nową figurkę kolekcjonerską przedstawiającą Hugha Jackmana jako Wolverine'a. Sprawdźcie, jaki konkretny wariant tej postaci ona przedstawia.

Deadpool & Wolverine - figurka

Figurka kolekcjonerska w skali 1:6 przedstawia Logana w wariancie z Ery Apokalipsy. Nakład jest mocno limitowany i wynosi 2500 egzemplarzy. Dokładny wygląd możecie zobaczyć poniżej.

Wspomniany wariant Wolverine'a pojawił się w filmie Deadpool & Wolverine na chwilę - gdy Deadpool podróżował między rzeczywistościami w poszukiwaniu odpowiedniego wariantu Logana. Nie był szczególnie zainteresowany pomocą Wade’owi Wilsonowi i podobnie jak inni Wolverine’owie, bez wahania wielokrotnie dźgnął Deadpoola.

W komiksie Era Apokalipsy śmierć Charlesa Xaviera z rąk jego syna, Legionu, prowadzi do powstania dystopijnego świata rządzonego przez Apocalypse’a. Mutanci dominują, a ludzie są zniewoleni lub ścigani. Magneto staje na czele X-Menów, którzy prowadzą opór przeciwko reżimowi Apocalypse’a, próbując go obalić i przywrócić rzeczywistość do pierwotnego stanu.

Deadpool & Wolverine jest dostępny do obejrzenia na Disney+.