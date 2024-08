TA postać może powrócić w MCU. Bohater z cameo przeżył Deadpool & Wolverine

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Reklama

W Deadpool & Wolverine pojawiły się cztery ważne postacie w mniejszych rolach, ale tak naprawdę na tyle dużych, że trudno nazwać je cameo. Chodzi o Laurę, Blade'a, Elektrę i Gambita. Wiemy, że Laura przeżyła i znalazła się na Ziemi-100005 z Loganem i Deadpoolem, ale nie powiedziano jednak, co się stało z pozostałą trójką. Wygląda na to, że częściowo przeoczyliśmy odpowiedź.

Gambit żyje w MCU?

Scena po napisach potwierdziła, że Gambit na pewno przeżył. Gdy Deadpool szuka nagrania w siedzibie AOC, na monitorach widać różne rzeczy. Na jednym z nich jest Gambit, który najprawdopodobniej wrócił do swojej rzeczywistości. Skoro Laura i Gambit przeżyli zanim Abeloth ich pożarł, wygląda na to, że sugestie z filmu mogą okazać się prawdziwe. Wysnuto wniosek, że AOC zwyczajnie wysłało całą czwórkę z powrotem do ich światów. A jak wiemy, Laura jest z Ziemi, na której mieszka Deadpool.

Jeden z widzów wrzucił fragment sceny po napisach na Twittera/X i wyraźnie widać tam ekran z Gambitem.

To oznacza, że jeśli Marvel Studios chciałoby, aby Gambit lub inni jeszcze wrócili do MCU, nic nie stoi na przeszkodzie. Na ten moment oczywiście żadnych planów nie ujawniono, ale fani już spekulują.

Przypomnijmy, że Gambit w wykonaniu Channinga Tatuma nigdy nie miał swojego filmu. Aktor latami nad nim pracował i walczył o to, by spełnić swoje marzenie i go zrealizować. Gdy Disney kupił 21st Century Fox, do którego należało studio 20th Century Fox, wszystkie plany zostały anulowane.

Deadpool & Wolverine - cameo gwiazd i postaci Marvela