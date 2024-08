Deadpool & Wolverine pokonali Jezusa w box office. Rekordy bite, miliard dolarów już za chwilę

fot. materiały prasowe

Reklama

Deadpool & Wolverine miał lepszy drugi weekend w Ameryce Północnej niż oczekiwano. Zaliczyli spadek frekwencji o zaledwie 54% i to przełożyło się na fenomenalny wynik 97 mln dolarów. To ósmy najlepszy drugi weekend w historii i piąty najlepsze w MCU ze wszystkich 34 filmów. To są dane szacunkowe, bo finalne będą dopiero we wtorek, ale według Deadline one nie powinny przekroczyć 100 mln dolarów.

Do tej pory w Ameryce Północnej zebrano 395,5 mln dolarów i to oznacza, że pobito rekord najbardziej dochodowego filmu z wysoką kategorią wiekową R. Innymi słowy pokonali Pasję Mela Gibsona opowiadającą o Jezusie Chrystusie, która miała na koncie 370,7 mln dolarów. Ten wynik pobito dopiero po 20 latach! Prognozuje się, że hit MCU w Ameryce Północnej bez problemy przebije pół miliarda dolarów. W ciągu minionego tygodnia wynik każdego dnia był rekordowy dla Deadpoola i Wolverine'a

Deadpool & Wolverine - box office świat

Na świecie produkcja też radzi sobie kapitalnie i zdumiewa, przewyższając oczekiwania. To efekt nadzwyczajnie pozytywnych ocen widzów. Film zalicza zaledwie 41% spadku frekwencji, co jest rzeczą niezwykle rzadko spotykaną w wielkich rozrywkowych blockbusterach. Do tej pory zebrano na świecie 428,5 ml dolarów. Sumując, na koncie 824,1 ml dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Oznacza to, że D&W przebił już finalne globalne wyniki poprzednich dwóch części (odpowiednio 783 mln dolarów i 786 mln dolarów). W skali 2024 roku pokonał już wszystkie hity poza animacją W głowie się nie mieści 2, która ma na koncie 1 mld 555 mln dolarów. Dzięki temu Disney jest pierwszym studiem w 2024 roku, które przebiło już 3 miliardy dolarów wpływów - dokładna kwota to 3 mld 109 mln dolarów.

Deadpool & Wolverine pobił już wyniki poprzednich części w Polsce i w wielu innych krajach świata. W każdym kraju na świecie pozostaje na pierwszym miejscu box office.

Marvel

Twisters - box office

Twisters nadal dobrze się sprzedaje w Ameryce Północnej z wynikiem 22,6 mln dolarów w trzecim weekendzie wyświetlania. Do tej pory ma 195,5 mln dolarów. Na świecie natomiast wciąż radzi sobie fatalnie. Tym razem tylko 7,5 mln dolarów (razem do tej pory 78,8 mln dolarów. Sumując, na koncie 274,4 mln dolarów przy budżecie 155 mln dolarów.

fot. Universal Pictures

Pułapka - box office

Podium w Ameryce Północnej zamyka zgodnie z prognozami Pułapka z Joshem Hartnettem w roli głównej. Film zebrał 15,6 mln dolarów. Wyników ze świata jeszcze nie ma. Budżet to 30 mln dolarów.

fot. Warner Bros. // Josh Hartnett w filmie "Pułapka"

Harold i magiczna kredka - box office

Harold i magiczna kredka zgonie z przewidywaniami jest klapą. Eksperci zgodni: nikt na to nie chciał ść. Wynik nowości to 6 mln dolarów. Na świecie tylko 3 ln dolarów. Budżet to 30 mln dolarów.