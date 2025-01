Ten aspekt 2. sezonu Silosa frustrował widzów. Twórca obiecuje poprawę w 3. serii

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Apple TV+

Reklama

2. sezon hitowego serialu Apple TV+ spotkał się z krytyką ze strony widzów, którzy uważają, że wydarzenia w nim przedstawione zostały zbyt słabo oświetlone. Natomiast ta sytuacja wynika po prostu z fabuły. Akcja rozgrywa się w podziemny silosie, w którym nie jest zbyt jasno. Ponadto w 17-stym silosie panowała ciemność, ponieważ podczas buntu mieszkańców wysadzono generator odpowiedzialny za oświetlenie korytarzy, schodów i pomieszczeń. Warto też wspomnieć, że w książce Hugh Howeya, na której podstawie powstaje serial, Juliette bardzo często poruszała się po omacku, nic nie widząc.

Graham Yost o słabym oświetleniu serialu

W najnowszym wywiadzie dla TVLine showrunner Graham Yost wyjaśnił sprawę ze słabym oświetleniem w Silosie, dając przy tym radę widzom.

Posłuchajcie, nie będę tego bronił. Po prostu tak to jest. Czasami w ciemnym pokoju montażowym wszystko wygląda inaczej. Kiedy pokazaliśmy pierwszy odcinek na dużym ekranie w Londynie, wyglądało to fantastycznie, ponieważ ekrany kinowe są bardzo jasne. Więc po prostu zachęcam wszystkich do zwiększenia jasności [w domu], a zobaczycie różnicę.

Ponadto ten problem ze słabym oświetleniem nie będzie występował w 3. sezonie Silosu. Twórca zdradził, że akcja przeniesie się do zewnętrznego świata, gdzie zobaczymy też słońce.

Przypomnijmy, że zdjęcia do trzeciego sezonu trwają już od kilku miesięcy. Z kolei czwarta, finałowa seria będzie kręcona zaraz po zakończeniu poprzedniej, jeszcze w 2025 roku. Zaplanowana jest tylko krótka przerwa pomiędzy pracami. Należy dodać, że scenariusze do ostatniego sezonu są już w całości napisane.

Silos - zdjęcia z 2. sezonu