Deadpool został Jezusem Marvela. Jednak to nie tak, jak myślicie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Deadpool & Wolverine zaskoczyli już w pierwszym zwiastunie, kiedy Wade Wilson (Ryan Reynolds) otwarcie ogłosił, że jest Jezusem Marvela. Ku zaskoczeniu aktora i reżysera, żart stał się viralem i znalazł się w samym środku wielkiej burzy medialnej wokół Marvel Studios i MCU. Teraz, gdy film bije rekordy w box office, wydaje się, że Pyskaty Najemnik rzeczywiście stał się zbawicielem dla studia. Jednak zespół pracujący nad nową częścią Deadpoola nigdy nie zamierzał wyśmiewać kryzysu MCU. Reżyser Shawn Levy przyznał, że podczas zdjęć nie mieli pojęcia, w jakim stanie będzie uniwersum Marvela.

- To, co mogę powiedzieć - i definitywnie wiem, bo rozmawialiśmy na ten temat - to, że napisaliśmy tę kwestię przed głośną debatą o zmęczeniu superbohaterami. Myślę, że to było przed wyjściemoraz. Więc fakt, że ostatecznie to wpasowało się w tę narrację i ten moment kulturowy? To był istny przypadek.