TEN aktor zagrał wariant Wolverine'a. Ryan Reynolds tłumaczy wybór

fot. Marvel

W trakcie filmu Deadpool & Wolverine, Wade Wilson desperacko poszukuje wariantu Logana, który mógłby stać się nową istotą prymarną na Ziemi-100005. Korzystając ze sprzętu AOC, przeskakuje z jednej rzeczywistości do drugiej, szukając zastępcy Wolverine'a. W pewnym momencie spotyka Cavillrine'a, czyli mutanta granego przez Henry'ego Cavilla. W rozmowie z Colliderem, Ryan Reynolds wyjaśnił, dlaczego właśnie ten aktor znalazł się w filmie.

fot. Henry Cavill / Marvel Studios

- Nie potrafię wyobrazić sobie bardziej niemożliwej lub frustrującej roli do ponownego obsadzenia niż coś takiego jak Wolverine. Jako aktor, byłoby to okropne i onieśmielające wejście w to. Musiałbyś to wymyślić na nowo i podejść do tego inaczej. To zrodziło się z tego, że gdybym miał obsadzić kogoś w tej roli, a facet, który uczynił go kanonicznym pod każdym względem, kształtem oraz formą na ekranie i poza nim, byłby zajęty... Henry Cavill.

Reynolds przyznał, że jest niezmiernie wdzięczny Cavillowi za tę współpracę. Ma nadzieję, że "będzie mógł się czymś odpłacić".

Deadpool & Wolverine - czemu tyle czekaliśmy na maskę Logana?

Mimo że Hugh Jackman paraduje w swoim ikonicznym żółtym kostiumie przez cały film, maskę założył dopiero w ostatnim akcie, przygotowując się do walki z korpusem Deadpooli. Ten moment z pewnością wywołał okrzyki radości w wielu kinach, ale dlaczego musieliśmy tyle czekać? Shawn Levy odniósł się do tego w wywiadzie dla Collidera.

- My również czekaliśmy, gdy to kręciliśmy. Pamiętam, jak na wczesnym etapie ustaliliśmy: "Okej, on musi założyć maskę, ale niezbyt wcześnie. Niech czekają na to".

Reżyser zaznaczył, że to musiał być moment, na który widownia wyczekuje. Co więcej, założenie maski pasowało idealnie do przygotowania się na walkę ujętą w jednym cięciu.

Deadpool & Wolverine - film dostępny w kinach.

