Rosomak jak żywy! Nowa figurka w kostiumie z Deadpool & Wolverine

fot. materiały prasowe

Reklama

Deadpool & Wolverine to według Box Office Mojo drugi film 2024 roku pod względem największego dochodu z biletów, zaraz po W głowie się nie mieści 2. To jednocześnie produkcja dla dorosłych, która zarobiła najwięcej w historii, przeskakując Jokera z 2019, który do tej pory znajdował się na miejscu pierwszym. Film z Hugh Jackmanem i Ryanem Reynoldsem przymierzany jest nawet do Oscarów, a dwóch aktorów mogło poprowadzić galę, ale ostatecznie do tego nie doszło.

Popularność Deadpoola i Wolverine'a nie słabnie. Niedawno Ryan Reynolds ponownie wskoczył w kostium, żeby pomóc w zbieraniu datków na chore dzieci. Wystąpił wówczas w crossoverze z jedną z postaci z DC. Którą? Sprawdźcie sami TUTAJ.

Nic dziwnego, że każdy chce skorzystać na sukcesie produkcji Marvel Studios. W sieci pojawiły się zdjęcia nowej figurki od Diamond Select. Przedstawia ona Wolverine'a w komiksowym, żółto-niebieskim kostiumie z filmu. Cała figurka ma około 25.5 cm. Została zaprojektowana przez Nelsona X Asencio a do życia powołał ją i wyrzeźbił Alejandro Pereira Ezcurra. Efekty możecie sprawdzić poniżej:

Najpotężniejsi mutanci Marvela